Vandaag in Peking: de laatste olympische vijf kilometer van Kramer

Haalt Sven Kramer voor de vijfde keer op rij het podium op de olympische vijf kilometer? De tweede dag van de Winterspelen staat vanuit Nederlands perspectief vooral in het teken van schaatsen, vanaf 9.30 uur de enige sport waarin voor TeamNL medailles te verdienen zijn. Na zilver in 2006 en daarna drie keer goud is Kramer op zijn 35ste niet meer de grote favoriet. En dat komt mede door zijn hardnekkige rugklachten. In mei vorig jaar liet hij zich nog opereren, waarna hij met succes een ultieme poging ondernam zich voor Peking te kwalificeren. Door zijn matige internationale prestaties verschijnt Kramer al vroeg op de baan: meteen om 9.30 uur rijdt hij in de eerste rit tegen de Deen Viktor Hald Thorup. Zijn concurrenten weten dan hoe hard er zal moeten worden gereden om de Fries te verslaan.

Dag 2 - NOS

Vicewereldkampioen Patrick Roest komt om 10.04 uur in actie tegen de Italiaan Andrea Giovannini. Jorrit Bergsma gaat om 10.32 uur van start tegen de Japanner Seitaro Ichinohe. Topfavoriet Nils van der Poel, de wereldkampioen en wereldrecordhouder die dit seizoen alle wereldbekerwedstrijden met afstand won, rijdt in de laatste rit tegen de Belg Bart Swings. Debuut snowboarder Van der Velden Naast de schaatsers komt ook snowboarder Niek van der Velden in actie. Vanaf 5.30 uur zijn de kwalificaties op het onderdeel slopestyle. Van der Velden debuteert op de Olympische Winterspelen, iets wat hij eigenlijk vier jaar geleden al had moeten doen. Maar toen brak hij een dag voor de wedstrijd zijn arm. Ook in aanloop naar deze Spelen werd hij achtervolgd door pech en kwam zijn deelname in gevaar toen hij in september zijn knie verdraaide. Maar Van der Velden herstelde op tijd en hield bij zijn rentree op het onderdeel Big Air zelfs een aantal toppers achter zich. Onder wie olympisch kampioen Sébastien Toutant. Bij de vrouwen worden de finales gehouden, maar Melissa Peperkamp eindigde in de kwalificaties net een plaatsje te laag om zich daarvoor te plaatsen.