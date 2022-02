Duizend euro omscholingsbudget: goede stimulans of weggegooid belastinggeld?

Een cursus hypnosetechnieken, snapchattraining of mindfulness op het werk: vanaf 1 maart kan bijna iedereen dergelijke trainingen volgen met subsidie vanuit de overheid. Jaarlijks is er 1000 euro per persoon beschikbaar, uit een totale subsidiepot van ongeveer 200 miljoen euro. Deskundigen verwachten een wildgroei aan cursussen en vragen zich af of de subsidie helpt waar dat het meest nodig is. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de regeling nauwlettend te gaan monitoren en bij te sturen waar nodig. Op dit moment kan het zogeheten STAP-budget nog niet worden aangevraagd, maar verschillende bedrijven en opleidingsinstituten bieden al cursussen aan die vanaf maart met die subsidie kunnen worden gevolgd. "Er gaat een hele grote markt ontstaan, meer nog dan die er al was in allerlei onderwijsdienstverlening en loopbaanadviezen", zegt Arjen Edzes, lector regionale arbeidsmarkt aan de Hanzehogeschool Groningen. "Dus ik verwacht een wildgroei in opleidingsbedrijven en opleidingen." Luxe cursussen Dat risico ziet Renée van Schoonhoven, hoogleraar onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit ook. "Er wordt geen toets uitgevoerd op de doelmatigheid van het aanbod en op een groot deel ervan is vanuit de overheid ook geen kwaliteitstoezicht. Dat kan potentieel kwalijk worden als er luxe cursussen worden gegeven die door hoger opgeleiden worden gevolgd. Dat is dan toch weggegooid belastinggeld." Maar minister Karien van Gennip wijst erop dat cursussen die niet arbeidsmarktgericht zijn eruit worden gefilterd. "Een hypnosecursus met het STAP-budget kan alleen worden gevolgd als je hypnotist wil worden en het dus arbeidsmarktgericht is, anders is het budget daar niet voor bedoeld." Het STAP-budget is volgens de minister "echt bedoeld voor: wat doe ik nu in mijn baan en wil ik daar beter in worden, of wat wil ik als toekomstige baan en wat heb ik daarvoor nodig? Dus bijvoorbeeld digitale vaardigheden zou heel goed kunnen", zegt Van Gennip. De NOS ging langs bij een hypnosetraining die mensen vanaf 1 maart kunnen volgen met het STAP-budget:

STAP-budget vanaf 1 maart beschikbaar - NOS

Welke opleidingen, trainingen en cursussen? Het STAP-budget is bedoeld om (bij)scholingsactiviteiten te financieren die arbeidsmarktgericht zijn. Niet alle opleidingen kunnen dus worden betaald met de subsidie. Er zitten bepaalde voorwaarden aan vast. Later deze maand verwacht de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de complete lijst klaar te hebben. Dan bestaat de kans dat bepaalde cursussen die nu worden aangeboden, niet onder het STAP-budget vallen. Private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus moeten verder een keurmerk van brancheorganisatie de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) hebben. Die geeft niet per cursus maar per bedrijf een keurmerk af. Volgens het NRTO is het de verantwoordelijkheid van de opleider om te bepalen of een opleiding aan de eisen wat betreft arbeidsmarktgerichtheid voldoet. Een commissie houdt daar dan weer toezicht op. De subsidie vervangt de mogelijkheid om studiekosten van de belasting af te trekken, omdat bleek dat juist groepen die er bij uitstek van konden profiteren, zoals lager opgeleiden, ouderen en lagere inkomens er geen gebruik van maakten. Ook moesten mensen het hele opleidingsbedrag vooraf betalen, terwijl zij daar geen geld voor hadden. Iedere Nederlander tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd komt voor het STAP-budget in aanmerking.

Of de subsidie bedoeld is voor cursussen als hypnosetechnieken en snapchattraining, is zonder meer informatie "lastig te zeggen", zegt Annemarie Künn, universitair hoofddocent arbeidsmarkt en training aan de Universiteit van Maastricht. Künn ontwikkelde een handleiding voor opleiders waarmee ze kunnen bepalen of scholing voldoende arbeidsmarktgericht is. "Heel erg belangrijk daarbij is dat in de cursusbeschrijving duidelijk moet zijn dat de cursus gericht is op professionals." Wel is het volgens Künn "een beetje lastig" dat opleiders zelf hun cursusaanbod op de lijst kunnen zetten. "Het kan dus zijn dat daar nu cursussen op staan waarvan we niet helemaal zeker weten of die echt de juiste doelgroep hebben."

Quote Laten we het STAP-budget een kans gunnen, want alternatieven zijn de afgelopen 20 jaar ook niet succesvol gebleken. Renee van Schoonhoven, hoogleraar onderwijsrecht VU