Kersverse aanwinst Henk Veerman bezorgt Utrecht de volle buit tegen Cambuur

Hij begon op de bank bij FC Utrecht, maar hielp zijn nieuwe club uiteindelijk aan drie belangrijke punten: de van sc Heerenveen overgenomen Henk Veerman werd met zijn 3-2 halverwege de tweede helft de matchwinnaar in het duel met SC Cambuur, dat bij winst over de Domstedelingen was gewipt. In de Galgenwaard was - in deze tijden van corona - eindelijk weer eens plek voor publiek op de tribunes, maar een inspiratiebron voor de thuisploeg bleken de 8.000 fans niet te vormen, direct na het eerbetoon aan de vorige maand overleden oud-voetballer en -trainer Wim Jansen. Binnen een kwartier keek een mat FC Utrecht tegen een 2-0 achterstand aan en schalde het 'Ga je schamen' al door het stadion.

Erik Schouten heeft SC Cambuur op 0-1 gezet - ANP

In de achtste minuut dacht Issa Kallon (ex-FC Utrecht) de score te openen, maar na een hoekschop raakte hij bijna op de doellijn staand hard de onderkant van de lat. Erik Schouten werkte de terugspringende bal in twee instanties alsnog tegen het net. Vier minuten later hoefde de aanvoerder, die in zijn zestien eerdere eredivisieduels nooit had weten te scoren, niet eens te springen om de 0-2 binnen te koppen. Na een halfuur - en een wegens hands afgekeurde Utrecht-treffer - had René Hake genoeg gezien: de coach haalde verdediger Mike van der Hoorn naar de kant en liet kersverse aanwinst Henk Veerman zijn debuut maken voor de ploeg uit de Domstad.

Henk Veerman (links) makt zijn debuut voor FC Utrecht - Pro Shots

De wissel sorteerde al snel effect, al had de Volendamse spits geen inbreng bij de 1-2 van Anastasios Douvikas, die van dichtbij en vogelvrij gelaten met het hoofd kon scoren. Veerman was met een doorkopbal wel betrokken bij de gelijkmaker, die eveneens op naam van zijn Griekse ploeggenoot kwam. Winteraankoop Veerman Na rust, zonder Cambuur-speler Mees Hoedemakers die vlak voor de 1-2 door een armgebaar van scheidsrechter Edwin van de Graaf een hoofdblessure had opgelopen, liet Utrecht zich niet opnieuw de kaas van het brood eten, maar duurde het wel even voordat er weer sprake was van vuurwerk.

Henk Veerman wordt door Adam Maher gefeliciteerd met zijn 3-2 - Pro Shots