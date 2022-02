Hof vernietigend over Belastingdienst die echtpaar jarenlang achtervolgde

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de Belastingdienst stevig op de vingers getikt in een zaak waarin een bedrijf jarenlang ten onrechte door de instantie is achtervolgd. Opvallend zijn de felle bewoordingen in het arrest. Het hof vraagt zich onder meer af of "de rechter de Belastingdienst nog kan geloven".

Ook bleek een van de aandeelhouders, zonder dat te weten, te zijn opgenomen in de omstreden Fraude Signalering Voorziening, een soort zwarte lijst van de Belastingdienst, waarop mensen stonden die als mogelijk fraudeur werden gezien.

Vorig jaar oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat de Belastingdienst met die lijst de kernbeginselen van de privacywet AVG op ernstige wijze heeft geschonden. Volgens het hof is het aannemelijk dat de vermelding op die lijst grote invloed heeft gehad op de manier waarop het bedrijf door de Belastingdienst is behandeld.

400 blauwe enveloppen

De zaak draait om een besloten vennootschap van een echtpaar met verschillende andere bv's in beheer. Nadat een werknemer van een van die bv's werd gecontroleerd vanwege mogelijke fraude met de toeslagen van een kind, besloot een inspecteur van het belastingkantoor in Emmen om ook de eigenaren van de bv aan een controle te onderwerpen.

Volgens de ondernemer en zijn vrouw werd er door de Belastingdienst zonder inhoudelijke toetsing van uitgegaan dat ze privé niet te goeder trouw waren, waarna hun grove fraude werd verweten en een onderzoek volgde. Dat leidde tot hogere belastingaanslagen, naheffingen en verrekeningen.

Jarenlang werd het echtpaar door de Belastingdienst achtervolgd. Gedurende die periode belandden er zo'n 400 blauwe enveloppen op de deurmat en werden door het echtpaar ruim honderd bezwaarschriften ingediend.

"De fysieke en psychische stress van honderden blauwe enveloppes en het onbegrip van wat hun is overkomen, eisten en eisen nog steeds hun tol", zeggen ze tegen de rechter. Een van hen is met burn-outverschijnselen onder medische behandeling.

Controleur bekend om strenge aanpak

De belastinginspecteur zei op de zitting dat hij "begrijpt dat de controle als streng werd ervaren". Degene die de controle uitvoerde, stond bij de Belastingdienst bekend om zijn strenge aanpak, aldus de inspecteur. Inmiddels werkt deze persoon niet meer als controleur. Toch houdt de inspecteur vol dat "niet onzorgvuldig is gehandeld" door de Belastingdienst.

Het hof oordeelt dat het hoger beroep van het echtpaar tegen de Belastingdienst gegrond is en bepaalt dat de inspecteur 25.000 euro moet betalen als tegemoetkoming in de proceskosten en het betaalde griffierecht moet vergoeden. Verder werd door de inspecteur toegezegd dat nog openstaande naheffingsaanslagen en loonheffingen vernietigd zullen worden.

Verschillende Kamerleden, onder wie Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt (onafhankelijk lid) hebben de staatssecretaris van Financiën vragen gesteld over de uitspraak.