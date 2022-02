De uitzending van 5 februari

Ook in de Tweede Kamer vindt een verharding plaats. Het parlement worstelt en ruziet soms openlijk met de vraag hoe ver een politicus kan gaan met zijn woorden. over twee weken gaat de Kamer hierover in debat.

Deze week was er veel te doen om dat bedrijf. Donderdag verloor het op Wall Street een kwart van zijn beurswaarde, een duizelingwekkende 230 miljard dollar. En vandaag ruziet het bedrijf met Brussel over het uitwisselen van gegevens van Europese gebruikers. Hoe ziet de toekomst van Meta eruit?

Kritiek op het Turkse economische beleid is vooral online te vinden

De onrust over de staat van de Turkse economie groeit. Vorig jaar verloor de Turkse Lira de helft van zijn waarde, wat zorgde voor recordhoge inflatie. Volgens de laatste officiële cijfers was de inflatie in januari 49 procent.

Dat is een gevolg van het controversiële economische beleid van president Erdogan, die de Turkse Centrale Bank keer op keer opdraagt de rente te verlagen. Kritiek daarop leveren is moeilijk in Turkije, maar via sociale media als YouTube vindt de onvrede toch een weg naar buiten. Al is dat niet zonder risico's.