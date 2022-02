Groenewegen boekt tweede ritzege in Saudi-Arabië

Dylan Groenewegen heeft zijn tweede ritzege in de Ronde van Saudi-Arabië te pakken. De 28-jarige renner klopte de Brit Dan McClay in de sprint.

🎥 Relive the last kilometer of stage 5 and the second stage win for 🇳🇱 @GroenewegenD - @GreenEDGEteam 👏 #SaudiTour pic.twitter.com/RcKkGgv1pI

In de rit van vandaag reed zijn Australische rivaal al voor de finish lek. Dat scheelde in de eindfase een slok op de borrel.

Bij de Australische ploeg begint Groenewegen aan een nieuw hoofdstuk na een moeilijke periode in zijn loopbaan.

Vorig seizoen maakte hij in de Ronde van Italië zijn rentree in het peloton, nadat hij een schorsing van negen maanden had uitgezeten voor zijn rol in de heftige valpartij van Fabio Jakobsen, die overigens deze week in de Ronde van Valencia ook al een zege boekte.

Van Poppel beste Nederlander

Na vijf etappes in de Ronde van Saudi-Arabië is de Belg Maxim Van Gils de leider in het klassement. De best geklasseerde Nederlander is Danny van Poppel, die op de vijfde plek staat.

De renner van Bora-Hansgrohe heeft 54 seconden achterstand op Van Gils. Vandaag eindigde hij als vierde.