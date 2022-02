Tuinfeest eindigt in vechtpartij met agenten

De politie in Apeldoorn heeft na een melding over een feestje vier mensen gearresteerd die met agenten op de vuist gingen. Drie van hen zitten nog vast voor onder meer poging tot zware mishandeling, vernieling van een dienstvoertuig en belediging. Een agent raakte lichtgewond, meldt de politie.

Agenten gingen kijken bij de feestlocatie na een melding van geluidsoverlast, even na middernacht. Het feestje was bezig in de tuin, midden in een woonwijk. Volgens De Stentor was er in de tuin een mini-kroeg ingericht en heeft burgemeester Ton Heerts het tuinhuisje voor onbepaalde tijd laten sluiten.

Nadat de politie de mensen meerdere malen had verzocht het feestje te stoppen, werd de stemming steeds grimmiger, schrijft Omroep Gelderland. Hierbij gingen de bezoekers uiteindelijk met de politie op de vuist, waarbij de vier mannen zijn aangehouden.

Het gaat om twee 53-jarige mannen uit Apeldoorn, een 25-jarige man uit Apeldoorn en een 34-jarige man uit Almelo.