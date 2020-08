WHO: polio in Afrika bedwongen

Het poliovirus is in heel Afrika bedwongen. Nigeria was het laatste land waar de belangrijkste variant, het wildtype, nog voorkwam. Nu ook in het noordoosten van dat land vier jaar geen nieuwe uitbraken zijn vastgesteld, kan het hele continent poliovrij worden verklaard. Vijfentwintig jaar geleden raakten jaarlijks nog 75.000 kinderen in Afrika besmet.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is opgetogen. De directeur-generaal, de Ethiopiër Tedros Adhanom Ghebreyesus, spreekt van een van de grootste successen voor de volksgezondheid ooit. Volgens hem hebben zijn "Afrikaanse broeders en zusters" dit te danken "aan wetenschap en solidariteit." Het vorige grote succes in Afrika was het uitroeien van de pokken, veertig jaar geleden.

Zeer besmettelijk

Polio, of kinderverlamming, is zeer besmettelijk en kan bij jonge kinderen leiden tot blijvende handicaps. Een geneesmiddel is er niet, wel een vaccin. Lange tijd had Nigeria de meeste poliogevallen ter wereld. Door een intensief vaccinatieprogramma kwam daar een eind aan.

In het noordoosten van Nigeria werden gezondheidswerkers die vaccinaties toedienden geterroriseerd door de islamitische terreurbeweging Boko Haram. Geschat wordt dat tientallen hulpverleners werden aangevallen, ontvoerd of vermoord. De laatste tijd worden vaccinatieprogramma's gehinderd door de coronapandemie.

Hoewel het wildtype polio bedwongen lijkt, is in zeker zestien Afrikaanse landen nog altijd een gemuteerd zwakker poliovirus actief. De enige landen waar polio nog vrij spel heeft, zijn Pakistan en Afghanistan.