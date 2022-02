Chelsea en West Ham United met de schrik vrij tegen 'kleintjes' in FA Cup

Chelsea zag nog twee keer het aluminium de pret bederven, maar kort voor rust hakte César Azpilicueta een voorzet van Mason Mount in het vijandelijke doel. Na rust zette de Blues de stormloop voort, maar zonder succes. De Plymouth-verdediging greep steeds tijdig in en anders had doelman Michael Cooper wel een redding in huis.

Al na acht minuten keek de Londense grootmacht tegen een achterstand aan, nadat Macaulay Gillesphey een indraaiende vrije trap lichtjes maar uiterst effectief met het hoofd had getoucheerd. De thuisploeg, de huidige nummer drie in de Premier League, leek snel te antwoorden, maar de knal van Mateo Kovacic raakte vol de lat.

Het slachtoffer zelf zette zich achter de bal, maar doelman Kepa Arrizabalaga dook naar de goede hoek en voorkwam nieuw overwerk voor Chelsea, dat het in Abu Dhabi wellicht opnieuw zonder manager Thomas Tuchel moet stellen. De Duitse trainer heeft corona opgelopen en het is nog de vraag of hij zijn ploeg woensdag kan bijstaan in de halve finale tegen Al-Hilal uit Saudi-Arabië of Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Twee keer extra tijd

West Ham United, de nummer vijf van de Premier League, beet zich bijna stuk op Kidderminster Harriers, dat zelfs op het zesde niveau in Engeland acteert. Alex Penny zette de thuisclub in de 19de minuut verrassend op voorsprong en lange tijd leek het erop dat hij daarmee de matchwinnaar zou worden.

Pas in de tweede minuut van de extra tijd kwam het kansen verprutsende West Ham langszij door een treffer van Declan Rice. Een verlenging werd noodzakelijk en beide ploegen maakten zich al op voor een strafschoppenserie, toen de gasten opnieuw in de blessuretijd toesloegen. De goal van Jarrod Bowen dompelde de dappere Harriers in rouw: 1-2.