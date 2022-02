Succesvolle terugkeer Knegt op olympisch podium, ook De Laat verder

Sjinkie Knegt heeft bij zijn vierde deelname aan de Winterspelen de kwartfinales gehaald van de 1.000 meter. De 32-jarige Fries, die in 2014 op deze afstand olympisch brons veroverde, had in zijn heat een kleine marge over bij de finish om tweede te worden.

Knegt raakte in januari 2019 zwaar geblesseerd na een ongeluk met een houtkachel, maar werkte sindsdien op indrukwekkende wijze aan een comeback. De tweevoudig medaillewinnaar (hij won ook olympisch zilver op de 1.500 meter in 2018) wil nu weer op olympisch niveau schitteren.

Wedstrijdleiding geeft De Laat doortocht

Itzhak de Laat ging ondanks een derde plaats (per heat gaan de beste twee shorttrackers verder) wel door. De Fries werd in de slotfase van zijn race van achteren aangetikt door de Brit Niall Treacy en kreeg van de wedstrijdleiding daardoor alsnog een doortocht naar de kwartfinales.

Jens van 't Wout beleefde geen succesvol olympisch debuut. De 21-jarige Noord-Hollander finishte in zijn heat als derde en had daarna nog hoop om op basis van zijn tijd door te gaan, maar uiteindelijk haalde hij het niet.

De Nederlandse shorttrackmannen komen vandaag weer in actie tijdens de gemengde aflossing. Daarin geldt Nederland met China als favoriet voor het goud.