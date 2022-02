Bernal mag intensive care verlaten, moet nog wel in ziekenhuis blijven

Wielrenner Egan Bernal mag de intensive care verlaten. Dat maakte het ziekenhuis in Colombia waar de INEOS-renner ligt, bekend via Twitter. "De respons op de pijnbestrijding verbeterde en er waren geen complicaties", meldt het ziekenhuis. Bernal wordt overgebracht naar een reguliere verpleegafdeling.

De Colombiaanse klimmer lag sinds 26 januari op de ic in het ziekenhuis nabij hoofdstad Bogota nadat hij tijdens een trainingsrit in volle vaart tegen een stilstaande bus was gereden. Daarbij brak Bernal onder meer een ruggenwervel, een dijbeen en enkele ribben. Ook liep hij een geperforeerde long op.

Vorige week vrijdag gaf de INEOS-renner een teken van leven via zijn Twitter-account: "Ik had 95 procent kans op een dwarslaesie en verloor bijna mijn leven met wat ik het allerliefste doe. Ik lig nog steeds op de ic en wacht op meer operaties, maar ik vertrouw op God dat alles goedkomt."

De Colombiaan bracht in 2019 het geel naar Parijs in de Tour de France en afgelopen jaar won hij de Giro d'Italia. Dit jaar was de Tour opnieuw het hoofddoel van Bernal, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij op tijd fit is voor juli.