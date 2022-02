Deceptie gemengde aflossingsploeg na val Schulting: 'Dit trek ik mij aan'

Voor de Nederlandse shorttrackploeg is op de Olympische Spelen het toernooi op de gemengde aflossing op een flinke domper uitgelopen.

Een val in de halve finales van uitgerekend de in vorm verkerende Suzanne Schulting zorgde ervoor dat Nederland - vooraf als een van de topfavorieten aangewezen - kansloos werd om een medaille op dit onderdeel te winnen.

"Voor m'n gevoel had ik alles onder controle", zei Schulting, die eerder op de dag een goede indruk in de voorrondes van de 500 meter had gemaakt. "Ik ben degene die valt, dus ik trek mij dit aan. Ik geef mezelf alleen maar de schuld."

Schulting vond niet dat ze in de race te gretig op het ijs stond. "Ik voel me gewoon heel goed, maar de schaats brak onder mij vandaan. Er komen nog heel veel afstanden, maar hier winnen was zo mooi geweest..."

Sjinkie Knegt, die door de val van Schulting nog niet eens op het ijs was verschenen in de halve finale, nam Schulting niets kwalijk. "We kunnen niet alle last bij Suzanne leggen. Dit soort dingen gebeuren", zei de Fries.

"Er zijn drie regels in het shorttrack: geen corona krijgen, niet vallen en geen straf oplopen. Bij dat tweede ging het al mis. Maar dit soort dingen gebeuren."

Naast Schulting en Knegt verschenen in de halve finale ook Selma Poutsma en Jens van 't Wout op het ijs voor Nederland. In de kwartfinales was favoriet Zuid-Korea ook al gesneuveld.

B-finale

De Oranjeploeg won daarna wel de B-finale door Kazachstan voor te blijven. Nederland koesterde vervolgens nog even hoop op een bronzen medaille als er in de A-finale twee van de vier deelnemende landen vanwege een diskwalificatie uit de uitslag zou worden geschrapt.

Dat gebeurde in 2018 in Pyeongchang toen de Nederlandse vrouwenaflossingsploeg profiteerde van een straf voor China en Canada. Maar dat mazzeltje bleef dit keer uit voor Nederland.

China greep het goud voor Italië en Hongarije ontving brons dankzij van een diskwalificatie van Canada.

De gemengde aflossing staat bij de Olympische Spelen in Peking voor het eerst op het programma. Het shorttracktoernooi in Peking wordt komende maandag vervolgd.