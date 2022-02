Zonder Sara Marita Kramer op de schans pakt Sloveense Bogataj goud

Op de schans waar de in Nederland geboren Oostenrijkse Sara Marita Kramer de olympische titel schansspringen in het vizier had, maar er niet bij kon zijn vanwege een coronabesmetting, is de Sloveense Ursa Bogataj ervandoor gegaan met het goud.

De Sloveense, die bij de vorige Spelen dertigste werd, ging in de tweede en laatste sprong in punten over de Duitse Katharina Althaus heen, een van de favorieten voor het goud. Een andere Sloveense, Nika Kriznar, won brons. De Japanse Sara Takanashi, op internationaal niveau de succesvolste springster van het veld, belandde net buiten de medailles op plek vier.

Kleine schans

In de skispringwereld klinkt kritiek op de opzet van het olympische programma bij de vrouwen ten opzichte van de mannen. De mannen springen niet alleen individueel van de kleine schans, maar ook in landenteams. Daarnaast gaan de mannen individueel ook van de grote schans en doen de mannen aan de Noorse Combinatie, een gecombineerde wedstrijd van schansspringen en langlaufen.

De vrouwen komen individueel alleen in actie op de kleine schans, terwijl zij in wereldbekerwedstrijden wel van de grote schans gaan. In totaal zijn er veertig olympische startplekken voor vrouwen en 65 voor mannen. De Noorse skispringster Silje Opseth (vandaag zesde geëindigd in Peking) riep al op vrouwen ook van de grote schans te laten springen.