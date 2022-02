Leenstelsel-studenten protesteren in Amsterdam voor compensatie

Op het Museumplein in Amsterdam zijn duizenden studenten bijeen om te betogen voor een ruimhartiger compensatie voor het leenstelsel. Ze vinden het bedrag dat het kabinet ervoor heeft uitgetrokken, een miljard euro, volstrekt onvoldoende.

Het leenstelsel is in september 2015 ingevoerd en wordt in september 2023 weer afgeschaft. Dan komt de basisbeurs terug. Studentenorganisaties vinden dat studenten die met het leenstelsel te maken hebben gehad voldoende compensatie moeten krijgen voor de opgebouwde studieschuld.

"Het doel is volledige compensatie ter hoogte van een basisbeurs gedurende de periode van hun hele studie. Ook voor studenten die misschien niet hebben geleend", zegt voorzitter Ama Boahene van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) bij AT5.

'Geen sprake van compensatie'

Minister Dijkgraaf van Onderwijs zei eerder "echt alle begrip" te hebben voor studenten die onder het leenstelsel vallen, dat in 2023 wordt afgeschaft. Dijkgraaf zegt dat de eerlijkheid hem gebiedt te zeggen dat er geen sprake is van compensatie. "Dat is gewoon het verkeerde woord." Hij heeft 1 miljard euro beschikbaar, die hij in de vorm van een tegemoetkoming kan verdelen onder alle studenten die geen basisbeurs hebben gekregen. Zij kunnen kiezen tussen een korting op hun studieschuld of een studievoucher.

De demonstratie is een initiatief van de LSVb en FNV Young & United. Volgens de organisatoren zijn er 6000 studenten op de protestmanifestatie afgekomen.