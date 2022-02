Optimisme op De Toekomst waar Ihattaren in luwte en zonder stigma werkt aan rentree

Maar de weg daarnaartoe is nog lang, want het ooit zo geroemde talent is niet fit. Verre van zelfs.

Het is een gure vrijdagavond op De Toekomst, waar eindelijk weer wat publiek aanwezig mag zijn. Jong Ajax rekent in de eerste divisie af met de leeftijdsgenoten van AZ (2-1). Op dit toneel hoopt Ihattaren zo snel mogelijk weer de weg omhoog te vinden. En vooral het plezier in voetbal terug te krijgen.

"Heb jij hem al gezien?", vraagt een jochie van een jaar of tien met Ajaxmuts op en een bal in zijn handen. Zijn vriendjes, die net als hij op handtekeningenjacht zijn, kijken hem vragend aan. "Mo. Mo Ihattaren.", verduidelijkt hij, iets geïrriteerd. "Nee man, die zit nog niet bij de selectie", antwoordt zijn vriendje, duidelijk de bijdehandste van het stel, terwijl hij op zijn telefoon de opstelling aanwijst.

Ook John Heitinga, trainer van Jong Ajax, zag een gemotiveerde Ihattaren binnenkomen. "De focus is er, de bereidheid is er. Het is een jongen die hier de poort binnen is gestapt met één doel en dat is slagen. En zijn talent staat buiten kijf."

Maar in Amsterdam hebben ze het daar niet meer over. Hij krijgt een tweede kans en dus mag hij onbevooroordeeld werken aan zijn rentree. Heitinga: "We kunnen alle verhalen erbij gaan halen, maar hij begint hier op nul. Hij gaat zelf bepalen hoe snel het gaat. Op het moment dat wij hem met het team goed begeleiden, is hij de regisseur in dit verhaal. Hij zal van het willen moeten moeten maken."

Op De Toekomst is er een speciaal begeleidingsprogramma voor Ihattaren opgetuigd. Alle expertise die Ajax in huis heeft wordt ingezet om 'project Ihattaren' te doen slagen. Van fitnesscoach tot diëtiste en van conditietrainer tot psycholoog. En heel belangrijk hierbij: Ihattaren moet in alle luwte kunnen werken aan zijn terugkeer.

Soortgelijke woorden werden eerder deze week ook gebezigd door Overmars. "Je praat over een kind van 19. Kinderen maken fouten, maar je moet wel de schuld bij jezelf zoeken. Dat ziet hij ook wel. We zullen er alles aan doen om daar een succes van te maken."

Onder de fans heerst er vanavond optimisme over de komst van Ihattaren. Het feit dat hij bij concurrent PSV vandaan komt lijkt geen rol te spelen. "Het zou toch alleen maar een dikke middelvinger zijn naar Eindhoven als hij hier wel slaagt", lacht supporter Dennis. En over zijn reputatie als moeilijke speler: "Daar weet Ten Hag wel raad mee."

"Het allerbelangrijkste is dat hij hier zonder vooroordelen een kans krijgt. Ik kende hem niet dus ik leer hem nu kennen. Dat is belangrijk voordat ik met hem aan de slag ga." Eerder die dag is Erik ten Hag tijdens het wekelijkse perspraatje ook al duidelijk geweest. "Laat hem met rust en laat hem werken aan zijn talenten. Die heeft hij ontegenzeggelijk."

Mister Ajax Sjaak Swart is zoals gebruikelijk ook aandachtig toeschouwer op De Toekomst en sprak deze week al even met Ihattaren. "Of hij gaat slagen weet je nooit. Ik heb hem nu even gesproken en het lijkt me een heel sympathieke jongen. Natuurlijk zal ik hem proberen te helpen. Hier lopen verder genoeg jongens rond met een rijke loopbaan, waarvan hij wat kan opsteken. Gerald Vanenburg was al met hem begonnen voordat hij naar Ajax kwam."

Samen met Vanenburg, oud-speler en nu techniektrainer bij Ajax, werkte Ihattaren in het Olympisch Stadion al aan zijn conditie. Maar er is nog een lange weg te gaan want "hij is gewoon nog niet fit op dit moment", is Heitinga duidelijk. "Hij komt er net bij. Het is een jongen die een tijdje niet gevoetbald heeft. Die tijd moeten we hem geven. Allemaal."

Intussen heeft het groepje handtekeningenjagers het krabbeltje geritseld van doelpuntenmaker Mohamed Daramy, doelman Jay Gorter en Ünüvar. Een uitstekende score, maar op die van Ihattaren zullen ze dus nog even moeten wachten.