Ruim 160.000 steunbetuigingen voor manifest tegen coronatoegangsbewijs

Een petitie van oud-staatssecretaris Mona Keijzer en twee anderen tegen het coronatoegangsbewijs is sinds gisteravond meer dan 160.000 keer ondertekend. Het manifest is opgesteld door de coalitie Onverdeeld Open, waarvan Keijzer mede-initiatiefnemer is. De ondertekenaars vinden dat de schade die het coronatoegangsbewijs veroorzaakt niet in verhouding staat tot de "eventuele voordelen voor de volksgezondheid".

Volgens de coalitie is dat in strijd met de integriteit van het lichaam. Bovendien, stellen de initiatiefnemers, kunnen de huidige vaccins niet voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt.

De opstellers van het manifest hebben grote bezwaren tegen het coronatoegangsbewijs, dat volgens hen in alle varianten de grondrechten inperkt. Met het zogeheten 2G- en 3G-systeem, waarbij mensen een QR-code krijgen als ze zijn gevaccineerd of genezen (2G) of als ze zijn gevaccineerd, genezen of negatief getest (3G) kunnen burgers "door sociale of economische omstandigheden worden gedwongen een medische behandeling te ondergaan die zij eigenlijk niet willen", zegt Onverdeeld Open.

In een 1G-systeem vervalt die "ongelijkheid" weliswaar, maar ook dat systeem stelt een gezondheidsbewijs als voorwaarde voor toegang tot de samenleving, aldus het manifest. Bij 1G kunnen mensen alleen een coronatoegangsbewijs krijgen als ze negatief zijn getest; eventuele vaccinatie- of herstelbewijzen spelen dan geen rol.

"We moeten accepteren dat het virus niet weg te krijgen is", zegt internist in opleiding Jona Walk. Zij schreef mee aan het manifest.

"Ons belangrijkste doel is ons uit te spreken voor een onverdeelde samenleving. Met de coronapas krijg je namelijk een maatschappij waarvoor je eerst een bewijs van gezondheid moet laten zien voordat je ergens aan mee kunt doen." Volgens haar leidt dat tot polarisatie en uitsluiting van mensen.

Ontslag

Mona Keijzer werd in september ontslagen als CDA-staatssecretaris van Economische Zaken, nadat ze zich in een interview in De Telegraaf kritisch had uitgelaten over het coronatoegangsbewijs. Haar twijfels over de coronapas stonden haaks op het kabinetsbeleid en daarom was haar positie onhoudbaar geworden: het kabinet wordt geacht met één mond te spreken.