Kramer al in eerste rit van start bij laatste olympische vijf kilometer

Topfavoriet Nils van der Poel, de wereldkampioen en wereldrecordhouder die dit seizoen alle wereldbekerwedstrijden met afstand won, rijdt in de laatste rit tegen de Belg Bart Swings.

De voornaamste medaillekandidaat uit Nederland, vicewereldkampioen Patrick Roest, rijdt in de laatste rit voor de dweilpauze tegen de Italiaan Andrea Giovannini. Jorrit Bergsma gaat in de eerste rit na de dweil van start tegen de Japanner Seitaro Ichinohe.

Sven Kramer gaat zondag bij de laatste olympische vijf kilometer uit zijn loopbaan al in de eerste rit van start. De olympisch kampioen van 2010, 2014 en 2018 rijdt om 9.30 uur tegen de Deen Viktor Hald Thorup. Dat heeft de loting een dag voor de wedstrijd uitgewezen.

Voor de Spelen was al duidelijk dat Kramer geen tegenstander van formaat zou loten in Peking. Vanwege zijn matige internationale prestaties werd Kramer ingedeeld in de eerste helft van het schema, waardoor hij waarschijnlijk weinig zal hebben aan zijn tegenstander.

"Dat is niet ideaal, zeker niet", zei Kramer donderdag daarover. Maar erg druk maakte de ervaren Fries zich er niet om. "Naar jezelf kijken is het belangrijkste. Ik moet zorgen dat ik twaalf goede ronden rijd, dan gaan we het zien."