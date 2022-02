Schulting zet toon in voorrondes met olympisch record op 500 meter

Suzanne Schulting is goed begonnen aan haar olympisch shorttracktoernooi. De favoriete op iedere afstand in Peking plaatste zich op de 500 meter soeverein voor de kwartfinales, die maandag plaatsvinden.

De olympisch kampioene op de 1.000 meter van 2018 reed in haar heat van start tot finish aan de leiding en deed dat bovendien in een olympisch record. Het is voor Schulting de gewenste start van haar toernooi waarin veel van haar wordt verwacht.

Schulting hoopt in Peking de eerste shorttracker te worden die op één Spelen vier gouden medailles wint. Het record van meeste medailles op één Olympische Spelen is in handen van Viktor An, die in zowel 2006 als 2014 vier plakken greep.

An, de Canadees Apolo Anton Ohno en de Italiaanse Arianna Fontana wonnen de meeste olympische medailles: acht stuks.