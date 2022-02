Olympisch Comité: overijverige Chinese bewaker duwde NOS-correspondent weg

Dat de correspondent nog zegt dat hij live op zender is, maakt weinig indruk op de Chinese official:

"Helaas zijn dit soort situaties steeds vaker dagelijkse realiteit voor journalisten in China", zei hoofdredacteur van NOS Nieuws Marcel Gelauff gisteren. Hij spreekt van "een pijnlijke illustratie van hoe het is gesteld met de persvrijheid in het land. Van journalisten blijf je af."

Wat gebeurde er precies? Sjoerd den Daas:

"Kort voor zevenen (Chinese tijd) hadden we opnames gemaakt rond het Vogelnest-stadion, waarna de politie ons vriendelijk verwees naar buiten het gebied dat rond dat moment werd afgezet, zoals de autoriteiten vooraf hadden aangekondigd. Die orders hebben we opgevolgd. Op de plek waar de politie ons naartoe verwees, aan de rand van de wegafzetting, hebben we ons vervolgens voorbereid op het livegesprek voor het NOS Journaal.

Kort daarna werd ik zonder enige waarschuwing met kracht uit beeld getrokken door een man in burger die een rode badge droeg met daarop de tekst: 'vrijwilliger openbare veiligheid'. Hij identificeerde zich niet, en oogde erg gestrest. Een andere man ging met onze lichtinstallatie aan de haal. Wat we precies verkeerd hadden gedaan, konden ze niet zeggen. We hebben de gesprekken voor het NOS Journaal een uur later voort kunnen zetten vanaf een parkeerterrein om de hoek."