Schouten maakt favorietenrol waar: 'Enorme last van mijn schouders gevallen'

"Nou, er is een enorme last van mijn schouders gevallen", vertelde de 29-jarige schaatsster na afloop. "Vanmiddag lag ik in bed en dacht ik: dit is echt niet leuk, ik wil dat het vanavond is. Nu is alle stress er even uit en dat was wel lekker."

Schouten maakte in Peking haar olympisch debuut op een traditionele afstand. Vier jaar geleden kwam ze in Pyeongchang alleen in actie op de massastart, waarbij ze het brons veroverde. "Mijn doel was om olympisch kampioene te worden, dus er valt een grote druk van mijn schouders. Ik ben in goede doen, dat is mooi."

In Peking reed Schouten in de slotrit tegen Francesca Lollobrigida, waarbij ze de tijd van Isabelle Weidemann als richtpunt had. Ze was maar liefst 1,13 seconde sneller dan Lollobrigida en reed met 3.56,93 ook het olympisch record uit 2002 uit de boeken.

"Ik wilde niet weg op tijden van anderen. Ik reed mijn eigen race en daar ben ik heel blij om. Ik was heel erg gespannen, maar het was een mooie uitdaging om die zenuwen te verslaan."

Bekijk hieronder de winnende rit van Irene Schouten op de Olympische Spelen en een uitgebreide samenvatting van de 3.000 meter.