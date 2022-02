Oppermachtige Schouten verovert eerste olympische titel in Peking

Irene Schouten heeft de eerste gouden medaille voor Nederland veroverd bij de Olympische Winterspelen in Peking. Op de 3.000 meter maakte de 29-jarige schaatsster haar favorietenrol helemaal waar. Schouten was maar liefst 1,13 seconde sneller dan de Italiaanse Francesca Lollobrigida, die het zilver veroverde. De Canadese Isabelle Weidemann greep het brons. Titelverdedigster Carlijn Achtereekte moest genoegen nemen met de zevende plaats. Wereldkampioene Antoinette de Jong stelde teleur met een achtste plaats. Bekijk de ontknoping in de slotrit hieronder.

Schouten maakt favorietenrol waar en wordt olympisch kampioene op 3.000 meter - NOS

De verwachtingen waren hooggespannen voor de eerste langebaanwedstrijd op het olympische ijs in Peking, met topfavoriet Schouten, wereldkampioene De Jong en olympisch kampioene Achtereekte als Nederlandse medaillekandidaten. "Als je in Nederland een enquête houdt over de drie kilometer, dan noemt iedereen jou als grote kanshebber", zei schaatsverslaggever Bert Maalderink in aanloop naar de wedstrijd tegen Schouten. De Noord-Hollandse is dit seizoen nog ongeslagen op de lange afstanden. Bij de NK afstanden, het olympisch kwalificatietoernooi en de drie wereldbekers die ze reed, won ze alle 3.000 én 5.000 meters. Hoogspanning De spanning liep mede daarom hoog op bij de schaatsster uit Andijk, die haar olympisch debuut maakte op een traditionele afstand. Vier jaar geleden kwam ze in Pyeongchang alleen in actie op de massastart, waarbij ze het brons veroverde. Schouten reed in de slotrit tegen de Italiaanse Lollobrigida, waarbij ze de tijd van Weidemann (3.58,64) als richtpunt had. Daarbij waren de statistieken niet in haar voordeel: nog nooit lukte het een schaatsster om in de laatste rit van de 3.000 meter olympisch goud te veroveren.

Schouten viert de olympische titel op het ijs - ANP

De 29-jarige Schouten begon behouden, terwijl Lollobrigida razendsnel van start ging. Met nog twee ronden te gaan reed Schouten die haar Italiaanse tegenstander voorbij. De Italiaanse ging nog goed mee met de topfavoriete, maar de Nederlandse had met een slotronde van 30,8 veruit het beste eindschot van het hele veld. Met 3.56,93 reed Schouten ook het olympisch record uit 2002 (Salt Lake City) van Claudia Pechstein uit de boeken.

Achtereekte al snel onttroond Achtereekte kwam al in de derde rit in actie. Vier jaar geleden zorgde ze voor een enorme stunt door al vroeg in het programma een razendsnelle tijd neer te zetten, waar alle favorieten zich op stukbeten. Zo'n sprookje zat er dit keer niet in; de olympisch kampioene van Pyeongchang wist meteen na haar rit tegen Miho Takagi al dat ze haar titel niet zou prolongeren.

Carlijn Achtereekte prolongeert haar titel niet in Peking - ANP

Achtereekte reed bijna de hele race achter achter de snelle Japanse aan. Met nog drie ronden te gaan lukte het haar wel om even te versnellen, maar de sterke Takagi ving haar op de kruising twee keer slim op en hield in de slotfase goed stand op het zware ijs. Op de streep was de Japanse bijna een halve seconde (4.01,77) sneller dan de 32-jarige Achtereekte, die 4.02,21 noteerde. "Met de kruising kwam ik twee keer in de knoei", baalde ze. "Ik dacht echt: potverdorie, je doet het er gewoon om", aldus Achtereekte, die wel met een positieve noot afsloot. "Dit was wel de beste race van het seizoen, ik ben best wel blij met hoe het ging. Je hoopt op meer, maar dan moet ook alles meezitten." 'Deceptie' voor De Jong De tijd van Takagi hield lang stand, ook toen Antoinette de Jong op het ijs opkwam. De regerend wereldkampioene, vier jaar gelden goed voor olympisch brons op de drie kilometer, ging in de eerste rit na de dweilpauze van start. De Jong, die vooraf werd gezien als de grootste uitdager van Schouten, begon minder snel dan gewoonlijk. Onder de zware omstandigheden was haar ritme in het vervolg van haar race te laag. Met 4.02,37 beet de 26-jarige De Jong zich ook stuk op de tijd van Achtereekte. "Een deceptie", zo klonk de conclusie van de schaatscommentatoren.

"Het was niet de race die ik voor ogen had, die ik elke keer in training gereden heb. Ik gaf alles, alleen ik ben niet moe", baalde De Jong. De wereldkampioene komt in Peking ook nog in actie op de 1.500 meter, de 1.000 meter en de ploegenachtervolging.

Bekijk de volledige uitslag van de olympische 3.000 meter voor vrouwen:

Martina Sáblíková was in de achtste rit de eerste die onder de tijd van Takagi dook. De olympisch kampioene van 2010, die in januari nog in het ziekenhuis belandde na een trainingsongelukje, noteerde na een sterk slot 4.00,34. In de voorlaatste rit kwamen de Canadese Isabelle Weidemann met een goed opgebouwde race tot 3.58,64. De Noorse Ragne Wiklund kon in de slotronden niet mee met het tempo van Weidemann, maar met 4.01,44 bleef ze de Nederlandse Achtereekte en De Jong wel ruim voor. De tijd van de Canadese bleek uiteindelijk goed voor brons. Nog drie keer favoriet In Peking komt Schouten ook nog in actie op de 5.000 meter, de ploegenachtervolging en de massastart. Ook op die onderdelen behoort ze tot de topfavorieten.

Het schaatsprogramma tijdens de Spelen van Peking - NOS