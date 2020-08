Weekcijfers corona: minder besmettingen, maar meer doden

Het aantal ziekenhuisopnames steeg wel verder: het waren er 85, 34 meer dan een week eerder. Het aantal overledenen verdubbelde, van 16 naar 32. Volgens Aura Timen van het RIVM is dat geen verrassing: "We zagen vanaf eind juli een toename van het aantal besmettingen. De opnames en overlijdens volgen op enige afstand dat patroon. Met de besmettingen gaat het iets beter, maar nog niet helemaal goed. We hebben nog altijd meer dan 3500 besmettingen erbij."

Deze daling is extra opvallend, omdat aanzienlijk meer mensen zich lieten testen. De GGD's namen 140.000 testen af, bijna 40.000 meer dan een week eerder. Het percentage positieve testen daalde dan ook aanzienlijk: van 3,5 naar 2,5. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert een lockdown als het percentage positieve testen in een land boven de 5 komt.

In totaal zijn er de voorbije week (van dinsdag tot dinsdag) 3588 mensen positief getest op corona. Dat is opnieuw minder dan een week eerder, toen 4000 mensen corona bleken te hebben.

RIVM: afname is goed nieuws, maar we zijn er nog lang niet - NOS

Het aantal besmette mensen dat in de afgelopen week het buitenland is geweest nam verder toe, naar 867. Vorige week waren dat er nog 738. De helft van deze groep is in Frankrijk of (vooral) Spanje geweest. Voor heel Spanje en delen van Frankrijk is inmiddels het reisadvies aangescherpt.

Omdat niet iedereen met klachten zich laat testen, en sommige mensen met corona nauwelijks klachten hebben, is het aantal Nederlanders met covid volgens het RIVM in werkelijkheid veel hoger. Het aantal mensen dat het virus aan anderen kan overdragen is de afgelopen week waarschijnlijk zo'n beetje gelijk gebleven, blijkt uit cijfers van het instituut.

Daarbij moet worden opgemerkt dat het RIVM de schatting van vorige week (52.000 besmettelijke mensen) naar beneden heeft bijgesteld. Inmiddels gaat het RIVM ervan uit dat er toen zo'n 34.000 besmettelijke mensen waren.