Chihuahua gered na diefstal auto: 'Spoekie zat er nog in'

In Limburg is gisteravond een auto gestolen waar nog een hond in zat. De chihuahua van eigenaar Jolyn moest even wachten in de auto terwijl zij haar zoon oppikte bij haar ouders.

Ze was nog maar net binnen toen ze merkte dat iemand er met haar auto vandoor ging. "Ik ben toen met mijn vader in zijn auto gestapt en achter mijn auto aangereden, maar we zijn hem al snel kwijtgeraakt", zegt ze tegen 1Limburg.

Jolyn maakte zich zorgen om haar huisdier: "Ik ben bang dat de dief Spoekie ergens op een vreemde plek gaat loszetten". Uiteindelijk bleken haar zorgen niet nodig. Na een paar uur meldde ze dat haar hond gevonden was. Waar dat gebeurde is niet bekend.