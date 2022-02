Vragen en antwoorden over de Winterspelen bij de NOS

Al meer dan vijftig jaar zendt de NOS de Olympische Spelen uit. Met oog voor de Nederlandse én internationale prestaties. Met live sport zoals je bent gewend van de NOS. Plus interviews, reportages en voor- en nabeschouwingen. Op televisie, radio, Teletekst, online en sociale media. Nu de Spelen zijn begonnen, ontvangen we veel vragen. Hieronder proberen we de meeste vragen al te beantwoorden.

Hoe bepalen jullie welke sporten live worden uitgezonden? Tijdens de Spelen wordt op veel plaatsen tegelijk gesport. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat Nederlanders op hetzelfde moment in verschillende disciplines in actie komen. Wat we (live) uitzenden is een journalistieke afweging. We streven ernaar zoveel mogelijk sport te laten zien: live of in samenvatting. We focussen op de internationale topsport, maar we hebben natuurlijk extra aandacht voor de Nederlandse deelnemers. Wat we niet live (kunnen) doen, vatten we samen. Ook proberen we tijdens uitzendingen te schakelen tussen sporten en geven we steeds nieuwsupdates.

Waarom streamen jullie niet alle sporten via NOS.nl en de NOS-app? De NOS heeft helaas niet de rechten om álle sporten via een livestream te laten zien. Wat op televisie te zien is, moeten we tegelijkertijd ook op NOS.nl of in de app streamen. In bijzondere gevallen kunnen we een tweede stream starten waarop een ander evenement met Nederlandse inbreng te zien is dan op NPO 1.

Waarom gebruiken jullie Peking en niet Beijing? Peking is de in Nederland ingeburgerde naam voor de Chinese hoofdstad. Zo hebben we het ook nog altijd over Parijs en Berlijn. Beijing is de schrijfwijze die de Angelsaksische landen gebruiken sinds 1979 en die ook de Chinese overheid zelf hanteert. Dit is ook de reden dat je Beijing ziet staan in het logo van de Winterspelen. Enkele media in Nederland zijn overgestapt van Peking naar Beijing, maar de NOS houdt nog vast aan Peking zolang die naam nog het meest gangbaar is in het Nederlandse spraakgebruik.

Het schaatsprogramma tijdens de Spelen van Peking - NOS

Kan ik live gestreamde wedstrijden later terugkijken? Op NPO Start kun je terugkijken wat op NPO 1 is uitgezonden. Op NOS.nl en onze sociale media-kanalen kun je hoogtepunten en samenvattingen van gespeelde wedstrijden bekijken. Bovendien nemen we iedere dag de olympische dag door in NOS Peking Vandaag, dat begint op 19.00 uur op NPO 1.

Waarom wordt er soms geschakeld naar de studio als er ook live sport is? Allereerst omdat we keuzes maken, maar ook omdat we bij NOS Sport het verhaal bij de wedstrijd willen meegeven. Waar gaat het om? Op wie moet ik letten? Dus achtergronden van de sporters, voorbeschouwingen van experts en analyses over de kanshebbers en hoofdrolspelers.

Kan ik aparte pushmeldingen voor de Olympische Spelen aanzetten in de app? Bij gouden medailles voor Nederlandse sporters versturen we een pushmelding, mits je die voor sport hebt ingeschakeld. Het is daarnaast mogelijk in de liveagenda een belletje aan te zetten. Je krijgt dan een melding wanneer een sport live te volgen is. Ook hebben we elke olympische dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat een liveblog. Als je daarin op het belletje klikt, krijg je bij elke nieuwe update een melding.

Waarom zenden jullie sommige sporten niet uit? Soms omdat er geen Nederlanders aan meedoen of er weinig interesse is voor de sport. Soms omdat we de live-rechten niet hebben. Deze Spelen geldt dat voor biatlon en schansspringen. Van die twee sporten heeft alleen Discovery/Eurosport liverechten in Nederland. De NOS zendt van die sporten wel na afloop een samenvatting uit.

Waarom kan ik de streams alleen in Nederland bekijken? De NOS heeft alleen de rechten om de Spelen in Nederland uit te zenden. Daarom zit er op de streams op NOS.nl een geoblock. Het is dus niet mogelijk om vanuit het buitenland, met een buitenlands IP-adres naar een stream te kijken. Je Nederlandse 06-nummer behoudt in het buitenland wél een Nederlands IP-adres, dus via die weg is het bekijken van video's wel mogelijk. Maar let op: je telecomaanbieder kan hiervoor (hoge!) kosten in rekening brengen.

Kan ik aanwezig zijn als publiek bij een van de programma's op de Jaap Eden IJsbaan? Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Opgeven kan via publieksportwinter.nl. Om toegang te krijgen tot onze studio heb je een geldige QR-code in de CoronaCheck-app nodig.