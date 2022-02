Wekdienst 5/2: Medaillekansen op Winterspelen • Studentenprotest in Amsterdam

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Nederlandse schaatssters komen vandaag voor het eerst in actie op de Olympische Winterspelen. Irene Schouten is de grote favoriet op de 3000 meter, die vanaf 09.30 uur Nederlandse tijd wordt verreden. Ook Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte behoren tot de kanshebbers. Volg de race live via onze speciale pagina.

Nog meer medaillekansen: bij de shorttrackers begint om 13.20 uur de gemengde aflossing; om 14.18 uur is de finale.

Studenten gaan demonstreren op het Museumplein in Amsterdam. Ze vinden de aangekondigde compensatie voor de studieschuld die ze onder het leenstelsel hebben opgebouwd te karig. Toekomstige studenten krijgen weer een basisbeurs.

De kaartverkoop van het festival Lowlands gaat van start. De festivals van 2020 en 2021 gingen door corona niet door. Mensen die voor die editie nog steeds een kaart in hun bezit hadden, krijgen morgen toegang tot een speciale voorverkoop om met voorrang kaarten te bemachtigen. Voor de overige belangstellenden start de verkoop op 12 februari.

Wat heb je gemist?

Nog nooit ging het coronavirus zo hard rond als nu. De afgelopen week zat er in elke straat in Nederland wel iemand in isolatie. Maar hoewel ook het aantal ziekenhuisopnames weer stijgt, blijft het op de IC's rustig. En dus wordt de roep om nog meer maatregelen los te laten steeds luider.

Volgende week vrijdag zal het Outbreak Management Team het kabinet daarover adviseren. Maar Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding, en RIVM-modelleur Jacco Wallinga sluiten niet uit dat er sneller duidelijkheid komt.

Ander nieuws uit de nacht

Dit weekend minder NS-treinen door personeelsuitval: Op de trajecten Amsterdam-Den Haag en Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen rijden minder intercity's. Ook vervalt vandaag een deel van de sprinters op de lijn Utrecht-Hilversum-Hoofddorp.

VN-rapporteur Melzer, die fel oordeelde over de Haagse politie, vertrekt: De VN-gezant had vorige maand harde kritiek op een politieoptreden in Den Haag. Zijn termijn bij de VN liep eigenlijk tot oktober, maar hij vertrekt eind maart naar het Internationale Rode Kruis.

Dode en gewonden bij auto-ongeluk Deventer: Het eenzijdige ongeluk gebeurde in de buurt van het ziekenhuis van Deventer. Waardoor de auto van de weg is geraakt, is nog onduidelijk.

'Laatste fase' reddingsoperatie Rayan: Het is reddingswerkers in Marokko nog niet gelukt om bij de 5-jarige Rayan te komen. Het jongetje zit sinds dinsdag vast in een 35 meter diepe put. Zijn gezondheidstoestand is onduidelijk.

En dan nog even dit:

Het is voor de meeste mensen niet weggelegd om als skiër in actie te komen op een afdaling op de Olympische Spelen, maar toch kunnen mensen het nu een beetje ervaren. Bekijk op deze beelden hoe een topsnelheid van ruim 130 kilometer per uur (ongeveer) moet voelen: