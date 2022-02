Beukema valt meer op bij AZ dankzij 'detaildingetjes' Boulahrouz en Vlaar

Na zijn komst van Go Ahead Eagles moest Sam Beukema even wennen aan het hoge niveau bij AZ. Een halfjaar later is een basisplaats in Alkmaar niet vreemd meer en kan hij tegen PSV zijn eerste eredivisietopper spelen.

Beukema was vorig seizoen een sensatie in de eerste divisie, waar hij onder Go Ahead-trainer Kees van Wonderen wekelijks uitblonk. De 22-jarige verdediger stond dan ook in de belangstelling van meerdere eredivisieclubs, hij koos uiteindelijk voor AZ.

Andere rol

In de eerste seizoenshelft begon hij maar één keer in de basis, hij moest het doen met een paar invalbeurten. "Het was best lastig", vertelt hij. "Bij Go Ahead speelde ik alles en hier kreeg ik natuurlijk een andere rol waar ik genoegen mee moest nemen. Dat is dan wel even wennen."

De gesprekken met zijn familie hielpen hem door die lastige fase. 'Levellen', noemt Beukema het. "Ik heb daarover ook heel veel geleveld met mijn familie en die hebben me daar wel doorheen getrokken. Zij zeiden me dat ik gewoon door moest gaan en dat ik goed bezig was."

Bekijk hieronder een interview met Sam Beukema in aanloop naar de wedstrijd tegen PSV.