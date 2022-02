Laatste reddingspoging Rayan bemoeilijkt door stenen muur

Reddingswerkers in Marokko zijn in hun laatste poging om bij de 5-jarige Rayan te komen op een stenen muur gestuit. Daardoor wordt de reddingsoperatie, die de vijfde dag is ingegaan, opnieuw bemoeilijkt. Het kind viel dinsdag in een put en raakte beklemd op 35 meter diepte.

Omdat de schacht waarin de jongen vastzit erg smal is, lukte het niet om de jongen vanaf de bovenkant te bereiken. Met graafmachines is er horizontaal een zijingang naar de schacht gegraven, zodat hij via een tunnel kan worden gered. Dit lijkt de laatste mogelijkheid te zijn om het kind eruit te krijgen. "Een plan B is er eigenlijk niet", zegt correspondent Samira Jadir.

Hoe het met de jongen gaat is onbekend. "De laatste update daarover was van 05.00 uur vanmorgen", zegt Jadir. Toen meldden Marokkaanse media dat de jongen enorm verzwakt is." Via een slang worden water en zuurstof naar het kind gepompt, zegt het crisisteam.

Vrees voor instorting

Nieuwssite Le360 meldt dat de reddingswerkers op 1,68 meter van Rayan vandaan zijn. Maar ze hebben het werk tijdelijk stilgelegd uit vrees voor instorting.

De reddingsactie in het dorp Imghrane, bij de stad Chefchaouen in het noorden van Marokko, is inmiddels wereldnieuws. In de omgeving van put staat veel toeschouwers, tot ongenoegen van de autoriteiten. Ze zijn nu bezig om de toeschouwers weg te sturen.