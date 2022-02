De gezondheidstoestand van de kleuter is onduidelijk. Volgens lokale media hebben hulpdiensten hem gisterochtend op beelden nog zien bewegen.

Rayan viel in de waterput toen zijn vader die aan het repareren was. Via slangen wordt het jongetje van water en zuurstof voorzien.

De reddingsoperatie in het dorp Tamorot, in het noorden van Marokko, trekt veel media en belangstellenden. Mensen werden gisteren met dranghekken op afstand gehouden.