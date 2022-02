Snowboardster Peperkamp op weg naar olympische finale met goede eerste run

Snowboardster Melissa Peperkamp is op de Olympische Spelen in Peking goed begonnen aan de kwalificatie van het onderdeel slopestyle. De 17-jarige Nederlandse staat na de eerste van twee runs op de zesde plaats.

De beste twaalf over twee runs gaan naar de finale van zondagnacht. De tweede omloop wordt nu afgewerkt.

Peperkamp is de eerste Nederlandse sporter die deze Winterspelen in actie komt. Ze noteerde op de olympische piste in Zhangjiakou, hoog in de bergen op zo'n 200 kilometer van Peking, in de eerste run een score van 61.26, waarmee ze na afloop blij was.

Tweede in wereldbekerstand

Hoewel Peperkamp niet had verwacht nu al op de Spelen te staan, staat de in het Gelderse Zelhem wonende snowboardster wel tweede in de wereldbekerstand van de slopestyle. Mede dankzij haar beste prestatie op een wereldbeker: een vierde plaats vorige maand in Canada.

Op de slopestyle werd Peperkamp tiende op het afgelopen WK. Twee jaar geleden pakte ze op de Olympische Jeugdspelen zilver. Later deze Winterspelen komt ze ook nog uit op het onderdeel big air.