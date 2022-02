Snowboardster Peperkamp nét niet naar olympische finale slopestyle

Daarvoor moest ze namelijk bij de beste twaalf over twee runs zitten. Lang balanceerde ze op die plek, maar de Zwitserse Ariane Burri ging in de op één na laatste run van de kwalificatie nog net over Peperkamp heen.

Het is snowboardster Melissa Peperkamp niet gelukt om op de Olympische Spelen van Peking de finale van het onderdeel slopestyle te halen. De 17-jarige Nederlandse eindigde in de kwalificatie als dertiende, net niet genoeg voor een finaleplaats.

De finale van het onderdeel slopestyle is zondagochtend om 02.30 uur Nederlandse tijd. Live te zien op tv op NPO 1 en online in de NOS-app en op NOS.nl.

Peperkamp noteerde op de olympische piste in Zhangjiakou, hoog in de bergen op zo'n 200 kilometer van Peking, in de eerste run een score van 61.26, waarmee ze na afloop blij was. Met een knappe zesde plaats ging ze de tweede omloop in.

Daarin nam Peperkamp, de eerste Nederlandse sporter die deze Winterspelen in actie kwam, meer risico en aan het einde van de tweede run was ze dolblij, maar haar score viel niet hoger uit dan de eerste keer: 60.18.

In het interview na afloop met Peperkamp was de tweede omloop nog bezig. Op dat moment stond ze nog tiende, maar vertelde ze al dat ze een finale als "een bonus" had gezien: