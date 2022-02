Jongen (17) omgekomen bij auto-ongeluk Deventer, twee gewonden

In Deventer is aan het begin van de nacht een 17-jarige jongen uit die stad om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. De bestuurder en een andere inzittende van de auto raakten gewond. Het gaat om een 18-jarige jongen uit Schalkhaar en een eveneens 18-jarige jongen uit Deventer.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde in de buurt van het ziekenhuis van Deventer. Waardoor de auto van de weg is geraakt, is nog onduidelijk.

Op beelden is te zien dat de auto tegen een boom is gebotst. Het motorblok is daarbij losgeschoten.