'Succes eredivisieverrassing Cambuur kent een prijs; gezeur begint nu al'

"Er staat bij ons een team op het veld, maar ook de kantoororganisatie werkt als een echt team", verklaart algemeen directeur Ard de Graaf. "We werken allemaal vanuit dezelfde visie en weten precies wat er speelt, omdat we dat elke dag met elkaar delen. Als er dan iemand wegvalt, neemt een ander die taken over. Iedereen staat klaar voor elkaar en is bereid om alles te geven voor de club. Dat is onze kracht."

In de voorbereiding werd technisch manager Foeke Booij getroffen door een herseninfarct. En hoofdtrainer Henk de Jong was vanwege een cyste in zijn hoofd een aantal weken uitgeschakeld.

De basis voor de huidige resultaten is al in 2019 gelegd. Cambuur begon dat seizoen in de eerste divisie met promotie als doel. Henk de Jong werd teruggehaald als hoofdtrainer en de selectie bestond veelal uit jonge talentvolle spelers, met Robert Mühren als veel scorend eindstation.

Directeur De Graaf beaamt dat verhaal. "In 2019 hebben we deze ploeg gesmeed in combinatie met de technische staf. Dat klonk en klinkt nog steeds als een klok. Dat eerste seizoen werd afgebroken door de coronapandemie, maar we hebben het in 2020/2021 nog eens dik overgedaan. Dat het plan van 2019 nu zo rendeert is verrassend, maar ik heb altijd vertrouwen gehad in deze groep."

'Gezeur begint al een beetje'

De grote vraag is nu of Cambuur de prestaties kan continueren tot en met het einde van het seizoen en daarna kan doortrekken in het tweede seizoen in de eredivisie. Een cruciaal jaar, want vanaf 2023 hoopt Cambuur zijn nieuwe stadion te betrekken. Om dan een volgende stap te kunnen zetten is het van groot belang om op het hoogste niveau te spelen.

"Het gezeur begint nu al een beetje", vertelt Van Tuinen. "Issa Kallon wilde deze winter naar Konyaspor, de nummer twee van Turkije. Cambuur wilde hem alleen voor de hoofdprijs laten gaan. En Mees Hoedemakers kon naar de Deense topclub Midtjylland. Maar Cambuur vindt ze te belangrijk. Ze willen dit elftal bij elkaar houden om zo hoog mogelijk te eindigen. Daar valt wat voor te zeggen: hoe hoger je eindigt, hoe meer tv-geld er binnenkomt."