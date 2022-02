Bilal Ould-Chikh leidt Volendam naar winst met eerste profgoal sinds 2017

Waar in de laatste wedstrijd Walid Ould-Chikh nog matchwinner was tegen MVV Maastricht, was het vrijdagavond diens oudere broer Bilal die een hoofdrol opeiste. Dankzij onder meer één goal van Ould-Chikh won FC Volendam met 2-0 van Jong FC Utrecht, Volendam had zijn zaakjes snel op orde. Gaetano Oristanio profiteerde toen doelman Thijmen Nijhuis de bal losliet bij een vrije trap van Robert Mühren en op aangeven van Mühren knalde Bilal Ould-Chikh de 2-0 tegen de touwen.

Bilal Ould-Chikh (l) tegen Jong FC Utrecht - Pro Shots

Het was voor het voormalig toptalent zijn eerste profdoelpunt sinds zijn treffer van 27 oktober 2017 namens Jong FC Utrecht tegen NEC. In Volendam hoopt de 24-jarige Ould-Chikh sinds de winterstop zijn loopbaan weer nieuw leven in te blazen. Voor Volendam was het de 16de zege in 24 duels en de club bleef een clubrecord van 22 opeenvolgende wedstrijden ongeslagen. Ook FC Emmen wint Naaste belager FC Emmen kwam tegen TOP Oss (3-1) pas kort voor rust op stoom: Ole Romeny trof nog de paal (via Oss-keeper Norbert Alblas) maar het schot van dichtbij van Jari Vlak was wel raak. Jearl Margaritha maakte er kort na rust 1-1 van, waarna Reda Kharchouch matig uitverdedigen afstrafte en Oussama El Azzouzi hard binnenkopte uit een hoekschop.

Oussama El Azzouzi viert de 3-1 van FC Emmen - Pro Shots

Door de winst hield Emmen vier punten achterstand op de koploper uit Volendam. Nummer 3 Jong Ajax versloeg Jong AZ met 2-1, mede dankzij de openingsgoal van Mohamed Daramy. 'Stadions vol' In alle stadions waren acties te zien tegen de nog beperkte toegang voor supporters. Zo riepen ook de spelers van Volendam via T-shirts vooraf op om de stadions weer vol te laten lopen.

Volendam wil de stadions vol - Pro Shots