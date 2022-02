Verbod loden leidingen op komst voor huurwoningen, scholen en kinderopvangcentra

De Amsterdamse wethouder Wonen Jakob Wedemeijer (SP) is daarom blij met het verbod. "Na meer dan twee jaar strijd tegen loden leidingen en vele verzoeken aan het Rijk komt onze nieuwe minister nu met een verbod voor huurwoningen. Daarmee kunnen we eindelijk alle verhuurders dwingen om loden leidingen te verwijderen. Wat een goed nieuws voor alle huurders en iedereen die de afgelopen jaren heeft gestreden voor gezond drinkwater."

In Amsterdam is het probleem met deze leidingen het grootst. Daar staan 70.000 woningen uit de bouwperiode waarin loden leidingen zijn aangelegd.

Gemeenten hebben volgens De Jonge aangegeven dat een verbod kan helpen om verhuurders te dwingen om loden leidingen te saneren. Verschillende gemeenten worstelen al langer met loden drinkwaterleidingen, met name in huurwoningen, maar ze stonden door het uitblijven van een verbod met lege handen.

Het ministerie van Volkshuisvesting volgt het advies van de Gezondheidsraad uit 2019 op om loden leidingen in scholen, huurwoningen en kinderopvangcentra te verbieden. Die oordeelde dat lood in drinkwater schadelijk is bij dagelijks gebruik, vooral voor baby's en jonge kinderen. Wanneer het verbod ingaat is nog niet bekend, laat minister De Jonge van Wonen in een Kamerbrief weten.

Hoe zat het ook met de loden leidingen?

In 2019 werd in woningen in Amsterdam-Noord hoge concentraties lood gevonden in het drinkwater. Via leidingen kan er lood in het drinkwater terecht komen. Dit is zelfs in kleine hoeveelheden al erg schadelijk voor de gezondheid.

In woningen die voor 1960 gebouwd zijn, kunnen loden drinkwaterleidingen aanwezig zijn. Na 1960 werd het verboden om nieuwe aan te leggen. Naar schatting hebben tussen de 100.000 en 200.000 van de in totaal 8 miljoen woningen in Nederland nog loden leidingen.