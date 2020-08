Maguire ondanks proces in Griekenland 'gewoon' opgeroepen voor Engels team

"Harry is erg belangrijk voor ons. Ik heb geen reden om te twijfelen aan zijn verhaal en hij heeft op dit moment mijn volledige steun."

De verdediger van Manchester United werd donderdag op het Griekse vakantie-eiland Mykonos gearresteerd omdat hij verzeild was geraakt in een kroegruzie.

Harry Maguire is door bondscoach Gareth Southgate opgeroepen voor de Nations League-wedstrijden tegen IJsland en Denemarken.

Proces begint vandaag

Het juridische proces in Griekenland tegen aanvoerder Harry Maguire van Manchester United begint vandaag. De 27-jarige verdediger wordt in het gerechtsgebouw in Syros bijgestaan door de Griekse topadvocaat Alexis Anagnostakis.

Maguire is niet verplicht om zelf bij de zitting aanwezig te zijn. Hij heeft al officieel verklaard onschuldig te zijn.