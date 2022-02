Portugal na comeback tegen Spanje met dank aan Zicky Té naar EK-finale

Portugal heeft zich na een zinderende halve finale tegen Spanje geplaatst voor de eindstrijd van het EK zaalvoetbal. Met twee goals completeerde Zicky Té de comeback van de titelverdediger: 3-2. Rusland is zondag de tegenstander in de finale. Raúl Gómez scoorde in de Ziggo Dome in Amsterdam uit een prima aanval al na 17 seconden voor Spanje. In razend tempo ging het op en neer, maar beide ploegen stonden als een huis. Portugal ongelukkig, Spanje scoort Portugal trof drie keer het houtwerk en Chino maakte er tussendoor uit een vrije trap 2-0 van voor Spanje.

Na rust zette Portugal een tandje bij. Paçó schoot nog net voorlangs, maar even later was het na een penalty van Bruno Coelho en een prima soloactie van de ongehinderde Zicky Té 2-2. Zicky de held De 20-jarige Zicky was nu helemaal los en drukte op aangeven van Pauleta ook de winnende treffer achter doelman Didac Plana. De finale tussen Portugal en Rusland wordt een primeur. Beide landen stonden niet eerder tegen elkaar in de eindstrijd. Portugal werd in 2018 kampioen, Rusland in 1999.