Onverzettelijk Feyenoord blijft antwoord schuldig op doelpuntenmachine FC Twente

Na een stroeve start is de machine van de titelverdediger uit Enschede flink op toeren gekomen. Afgelopen weekend op overtuigende wijze afgerekend met PSV (3-1) en ook in de topper tegen Feyenoord was FC Twente heer en meester: 2-1. Titelverdediger Twente verstevigt zo de koppositie, al heeft het nog wel een verliespunt meer dan Ajax.

Onverzettelijk Feyenoord tegen doelpuntenmachine Scoren tegen Feyenoord - de minst gepasseerde club in de eredivisie - is echter geen abc'tje, zo bleek wel in de eerdere confrontatie op Varkenoord (0-0). Bovendien kon de onverzettelijk Rotterdamse ploeg vanavond inspiratie putten uit het eerbetoon voor de overleden Feyenoord-icoon Wim Jansen vooraf.

Ook in Enschede begon de wedstrijd met één minuut applaus ter nagedachtenis aan Wim Jansen 👏#twefey pic.twitter.com/r1UHtxgXMQ — Feyenoord Vrouwen (@Feyenoord_V1) February 4, 2022

FC Twente beschikt met Fenna Kalma echter over een doelpuntenmachine, die amper af te stoppen is. Ook nu brak de Friezin na een half uur de ban door een hoekschop van Marisa Olislagers in het doel te koppen. Het was al haar 23ste treffer deze competitie, op dat moment vier meer dan de voltallige selectie van Feyenoord. Na rust verdubbelde een andere international, Renate Jansen, op artistieke wijze de voorsprong. Jansen kreeg de bal van Kaylee van Dooren en wipte hem vervolgens over doelvrouw Jacintha Weimar in het doel. In blessuretijd maakte Pia Rijsdijk nog wel een eretreffer voor Feyenoord, maar de overwinning van Twente kwam niet in gevaar.

Heerenveen terug na coronauitbraak Eerder deze week werden de bekerwedstrijd tegen VV Alkmaar en het competitieduel met Ajax uitgesteld vanwege een coronauitbraak, maar vanavond kwamen de vrouwen van sc Heerenveen weer in actie. In Den Haag verloor de Friese ploeg met 1-0 van ADO Den Haag. Jannette van Belen schoot raak uit een vrije trap. Excelsior boekte de tweede overwinning van het seizoen. In Kralingen won de hekkensluiter met 2-1 van VV Alkmaar.

De stand in de eredivisie vrouwen. - NOS

Zondag staat de tweede topper van de 17de speelronde op het programma: PSV - Ajax. De Amsterdamse vrouwen hebben een verliespunt minder dan koploper FC Twente, maar speelden twee wedstrijden minder.