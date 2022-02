Toestemming voor extra onderzoek naar dna in Mallorca-zaak

In de zaak rond het fatale geweld tegen Carlo Heuvelman op Mallorca afgelopen zomer komt een zogenoemd tegenonderzoek naar het dna-spoor dat is gevonden op de schoen van hoofdverdachte Sanil B.. De rechtbank stemt in met een verzoek van de verdediging van de verdachte. Ook staat de rechtbank toe dat de komende maanden nog 38 getuigen worden verhoord.

Op de schoen van B. zijn dna-sporen gevonden van Heuvelman. Die zijn onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Tijdens een voorbereidende zitting twee weken geleden vroeg de advocaat van B., Peter Plasman, om een tegenonderzoek van een andere instantie. B. is de enige verdachte die nog vastzit.

Het dna-spoor vormt mogelijk een bewijs voor de betrokkenheid van B. bij de gewelddadige dood van Heuvelman. Maar volgens Plasman hoeft zo'n spoor niet te betekenen dat zijn cliënt betrokken was bij de doodslag. De rechtbank ziet in het tegenonderzoek een verdedigingsbelang en staat dat dus toe, meldt NH Nieuws.

Extra getuigen gehoord

Verder staat de rechtbank toe dat er nog 36 getuigen gehoord gaan worden. Daar hadden de advocaten van de in totaal negen verdachten om gevraagd. Het gaat om (mede)verdachten, slachtoffers, leden van de vriendengroep van de verdachten en andere (oog)getuigen.

In de komende maanden gaat de rechter-commissaris, een onderzoeksrechter, alle getuigen horen. Daar zijn alle raadslieden van de negen verdachten bij aanwezig.

Op 13 april staat een volgende zitting gepland. Dan wordt opnieuw de stand van zaken van het onderzoek besproken. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet duidelijk.

Heuvelman werd op 14 juli vorig jaar midden in de nacht samen met vrienden ernstig mishandeld bij een confrontatie met een groep jongeren op de boulevard van badplaats El Arenal op het Spaanse eiland. Hij overleed vier dagen later aan zijn verwondingen.

De drie hoofdverdachten - Sanil B. , Mees T. en Hein B. uit Hilversum - worden verdacht van doodslag van Heuvelman en ook van poging tot doodslag.