Spaanse stad geeft 500 vrouwen menstruatieverlof, ze moeten de uren wel inhalen

Het voorstel maakte veel los, zegt Planas. "Maar wat mij betreft is dit menstruatieverlof nog maar een begin. We kunnen nu ook gaan kijken hoe vrouwen hun problemen tijdens de menopauze beter oplossen." De invoering van het verlof wordt op dit moment ook bekeken in andere gemeenten in de regio.

Sommigen moesten wel een drempel over. "Lang niet alle vrouwen vinden het fijn om over hun menstruatie te praten. Soms schamen ze zich. We zagen dat ambtenaren vakantiedagen opnamen wanneer ze door hun menstruatie niet konden werken."

"Er was een flink taboe om dit te bespreken en in een lokale wet vast te leggen", zegt de plaatselijke wethouder Àngels Planas. Ze is tevreden over de regeling, uiteindelijk gingen de bonden en alle partijen in de gemeenteraad akkoord.

Vrouwen in het noorden van Spanje kunnen voor het eerst vrij krijgen als ze menstrueren. Het verlof geldt voor ambtenaren in Girona. Vijfhonderd vrouwen die voor de gemeente werken, krijgen voortaan tot acht uur vrij tijdens hun menstruatie.

Een paar uur voor het interview op het stadhuis loopt straatveegster Silvia Muñoz met haar ploeg langs de rivier die door Girona kronkelt. Het is een goede zaak dat de gemeente het verlof regelt, vindt ze. Ze hoopt dat het verlof ook snel voor de reinigingsdienst geldt. "Mannen worden niet ongesteld, en ook iedere vrouw zit anders in elkaar. Maar er zijn vrouwen die het echt slecht vergaat als hun menstruatie komt. Ze krijgen nu acht uur om het door te komen en dat lijkt me een mooie oplossing."

Ze krijgt bijval van Noelia Artigas, die als hovenier in de plantsoenendienst werkt en al wel gebruik kan maken van de regeling. "Er zijn maanden dat je echt niet kunt werken vanwege je ongesteldheid, zelfs als je medicijnen daarvoor slikt. Ik stond afgelopen maand echt op het punt het verlof op te nemen." Ze voegt er aan toe: "Al zullen er mensen blijven die het onzin vinden."

De terrasjes lopen vol als het koffiepauze is op het gemeentehuis van het middeleeuwse Girona. De jongere - mannelijke - ambtenaren zijn positiever over de nieuwe regeling dan de oudere collega's. "Alles wat vrouwen helpt om beter te kunnen werken lijkt me perfect. Dit is pas gelijkheid", reageert een van hen. Maar een andere koffiedrinker is minder enthousiast: "Verschrikkelijk. Wij mannen staan soms ook met hoofdpijn op, maar toch moet je naar je werk. Daar is toch ook geen regeling voor?"

Minder kans op promotie

Ester Rocabayera van de lokale ambtenarenbond zucht als ze dit hoort. "Voor het eerst praten we over de processen waar vrouwenlichamen mee te maken hebben. Voor het eerst gaat het erover of en hoe je dan kunt werken. We hebben recht op dit verlof. Zo kunnen vrouwen beter voor zichzelf zorgen."

Er waren ook argumenten aangevoerd tegen het menstruatieverlof. Zo zou het vrouwen op achterstand kunnen zetten en de kans op promotie verkleinen. Ook zouden vrouwen problemen kunnen krijgen bij sollicitaties.

Maar Rocabayera is niet onder de indruk van de bezwaren. Ze hoopt dat de regeling ook snel wordt ingevoerd in het bedrijfsleven en vertelt over een supermarkt, waar vrouwen op de dagen van hun menstruatie een zakdoek in een bepaalde kleur moeten meenemen. "Zo weet de baas dat ze tijdens hun werk vaker naar de wc gaan. Van die dingen, daar moeten we dus vanaf."