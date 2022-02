EU legt sancties op aan premier Mali en medewerkers van de president

De EU heeft sancties afgekondigd tegen de interim-premier van Mali en vier naaste medewerkers van interim-president Goïta. Ze zijn per direct niet meer welkom in de EU en hun banktegoeden daar zijn bevroren. Ook mogen Europese burgers en bedrijven geen zaken meer met ze doen. De aanleiding is het uitstel tot 2025 van de parlements- en presidentsverkiezingen.

In Mali vond de afgelopen twee jaar twee keer een militaire staatsgreep plaats. Volgens de nieuwe machthebbers waren de vorige regeringen te zwak om een eind te maken aan acties van aan al-Qaida en Islamitische Staat gelieerde groepen.

Met het West-Afrikaanse economische samenwerkingsverband Ecowas spraken ze af dat er uiterlijk in februari van dit jaar presidents- en parlementsverkiezingen zouden worden gehouden.

Frankrijk

De verhouding met Europa en met name met de voormalige kolonisator Frankrijk zijn de afgelopen tijd verslechterd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken noemde de junta vorige week onwettig. De Franse ambassadeur in Mali moest daarop het land verlaten.

De Malinese regering stootte ook Denemarken voor het hoofd. Deense militairen zouden Mali komen helpen in de strijd tegen de jihadistische groepen. Bij aankomst kregen de Denen te horen dat ze niet meer welkom waren.

Volgens de EU heeft heeft de Malinese regering zijn Europese militaire bondgenoten ingeruild voor Russische huurlingen. Mali ontkent dat.

Ook Nederland helpt mee met de bestrijding van moslimextremisten in Mali. Het heeft daar in VN-verband een transporttoestel gestationeerd met bijbehorende manschappen.

Grenzen dicht

Ecowas-landen hebben vorige maand om dezelfde reden sancties tegen Mali afgekondigd. Ze willen een snellere overgang naar een democratisch gekozen regering. De grenzen met Mali gingen dicht, de ambassadeurs werden teruggeroepen en Malinese banktegoeden in Ecowas-lidstaten werden bevroren.