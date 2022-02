Russische zaalvoetballers winnen beladen halve finale van Oekraïne

Rusland heeft zich met de grootst mogelijke moeite geplaatst voor de finale van het EK zaalvoetbal. In het politiek gevoelige duel met Oekraïne in de Ziggo Dome werd het 3-2.

De finale van het het EK zaalvoetbal is zondag live te zien bij NOS Studio Sport op NPO 3 en via NOS.nl/NOS-app. De wedstrijd in de Ziggo Dome begint om 17.30 uur.

In de wedstrijd was vooral de felheid bij Oekraïne, dat in het eerste pouleduel nog verloor van Oranje, zichtbaar. De klasse was vooral zichtbaar aan Russische zijde.

Vroege goal

Na een minuut lag de bal al achter Kyrylo Tsypoen. De Oekraïense keeper werd verrast door een schot van Anton Sokolov dat van richting werd veranderd. Pas nadat Andrei Afanasjev naar 2-0 had gecounterd, zette Oekraïne aan.