Vannacht en morgen in Peking: direct gouden kansen bij schaatsen en shorttrack

Er wordt al drie dagen olympisch gesport (curling, ijshockey, freestyle skiën en kunstschaatsen) en de openingsceremonie is ook al geweest, maar vannacht en morgen barsten de Winterspelen pas echt los in Peking waarbij vooral de start van het schaats- en shorttracktoernooi in het oog springt.

De aftrap is zaterdag echter voor snowboardster Melissa Peperkamp. Zij komt om 4.15 uur als eerste Nederlander in actie op deze Spelen op de slopestyle in de kwalificatierun. Om 3.45 uur gaat de eerste snowboardster naar beneden. Om 4.47 uur begint de tweede run. De beste twaalf plaatsen zich voor de finale van zondag.

Schaatsen en shorttrack

Om 9.30 uur gaan we schaatsen met de 3.000 meter voor vrouwen. Irene Schouten is de grote favoriet, maar ook Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte behoren tot de kanshebbers. Vanaf 8.45 uur is de voorbeschouwing te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Suzanne Schulting begint op de shorttrackbaan om 12.00 uur aan haar olympisch toernooi. De regerend olympisch kampioene op de 1.000 meter rijdt dan net als Selma Poutsma en Xandra Velzeboer de kwalificaties van de 500 meter. Om 11.40 uur is de voorbeschouwing te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.