Vlasov rijdt Evenepoel uit leiderstrui op onverharde slotklim, Vader verrast

Aleksander Vlasov heeft op sterke wijze de koninginnenrit in de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. Op de loeisteile -deels onverharde - slotklim Antenas del Maigmo reed hij 41 seconden weg bij Remco Evenepoel en nam hij de leiderstrui over van de Belg.

Sam Oomen was op de twaalfde plaats de beste Nederlander. Milan Vader, de mountainbiker die aan zijn eerste wedstrijd op de weg bezig is, verraste opnieuw door in het wiel van Oomen dertiende te worden.

Het peloton was 155 kilometer eerder in Alicante van start gegaan zonder de BikeExchange-ploeg, waar twee coronagevallen werden geconstateerd. Ook Wilco Kelderman stapte niet meer op. Hij kampt met schaafwonden en kneuzingen als gevolg van een valpartij in de finale van de door Fabio Jakobsen gewonnen tweede etappe.