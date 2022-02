Meevaller voor Davis Cup-team: Canadese topspelers blijven thuis

Het Canadese tweetal bezorgde het land begin dit jaar nog de eindzege op de ATP Cup in Australië. Bij de Australian Open reikten beiden tot de kwartfinales: Shapovalov boog in vijf slopende sets voor de latere winnaar Rafael Nadal, Auger-Aliassime dwong de latere finalist ook tot het uiterste en gaf zich pas na vijf sets gewonnen.

Ook de nummers 3 en 4 van Canada, Milos Raonic (voormalig nummer drie van de wereld, maar inmiddels door blessures afgezakt naar nummer 119) en Vasek Pospisil (ATP-121) zijn er niet bij in de Sportcampus Zuiderpark.

Tweehonderd plekken verschil

Canada treedt in Den Haag aan met Brayden Schnur (ATP-239), Steven Diez (ATP-268), Peter Polansky (ATP-282) en Alexis Galarneau (ATP-375). Nederland treedt over een maand wel in de sterkste formatie aan.

Botic van de Zandschulp (ATP-50) en Tallon Griekspoor (ATP-62) nemen vermoedelijk de singles voor hun rekening. Ook Robin Haase en dubbelspecialisten Wesley Koolhof (21ste op de dubbelranking) en Matwé Middelkoop (27ste op de dubbelranking) zitten in de Davis Cup-selectie.

De Nederlandse tennissers waren in november in Montevideo met 3-0 te sterk voor Uruguay en promoveerden daardoor naar de wereldgroep. Bij de koppeling aan Canada in december sprak captain Paul Haarhuis nog van "een enorm zware loting".