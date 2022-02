De Vaandeldrager van Rembrandt is in Nederland

De Vaandeldrager (1636) van Rembrandt is in Nederland en ondergebracht in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De aankoop van het schilderij is afgerond en binnenkort wordt er meer duidelijk over hoe en wanneer het schilderij aan het publiek wordt gepresenteerd.

Het schilderij is nu in het restauratie-atelier van het Rijksmuseum. Begin december werd de aankoop van het schilderij bekendgemaakt. Voor 175 miljoen euro wordt het topstuk overgenomen van de Franse bankiersfamilie Rothschild. De Nederlandse staat betaalde 150 miljoen euro; de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum Fonds namen de overige 25 miljoen euro voor hun rekening.

Zelfportret als jonge vaandeldrager

Tijdens een Kamerdebat op 16 december, een week na het bekendmaken van de aankoop, ging de Tweede Kamer formeel akkoord met de aanschaf van het schilderij. Wel was er kritiek. De kunstsector lijdt zwaar onder de coronacrisis en van diverse kanten werd gezegd dat het geld voor De Vaandeldrager beter gebruikt had kunnen worden om noodlijdende kunstenaars en kunstinstellingen te helpen.

Het schilderij is een zelfportret van Rembrandt als jonge vaandeldrager in de Tachtigjarige Oorlog en zou zijn doorbraak betekenen. Hierna kreeg hij onder meer de opdracht voor De Nachtwacht.

Voormalig minister van Cultuur Van Engelshoven noemde het belangrijk om het schilderij aan te kopen: