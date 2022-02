Haas trapt af met de eerste Formule 1-auto van 2022: een plaatje...

Red Bull become the 8th team to confirm their launch date 👀 #F1 🗓 pic.twitter.com/JSK0DpnaUz

Volgens de technisch directeur van Haas, Simone Resta, is de nieuwe auto de grootste verandering die hij deze eeuw in de F1 heeft meegemaakt. "In tegenstelling tot de afgelopen jaren is het een compleet nieuwe auto. We zijn echt begonnen met een wit vel. Zeer opwindend en uitdagend, maar ook erg gecompliceerd. Het gewicht, de nieuwe banden en de aerodynamica leverden enorme puzzels op. We hebben als ontwerpers bovendien veel minder vrijheid om de auto naar onze hand te zetten."

Achterhoedeteam Haas hoopt met de VF-22 afscheid te nemen van de rode lantaarn in de koningsklasse van de autosport. Het designteam heeft er twee jaar aan gewerkt. "We zijn vorig seizoen al na de eerste grand prix gestopt met het verder ontwikkelen van de auto. Het gat naar de rest van het veld was te groot. Er viel voor ons niets te winnen", blikt teambaas Guenther Steiner terug op het magere, puntloze jaar.

"2021 hadden we bij voorbaat afgeschreven om te oogsten in 2022. Nu gaan we weer meedoen in de middenmoot. Daar is alles op gericht."

Wit, rood en blauw

Steiners nieuwe Haas is vooralsnog niet meer dan een plaatje. Letterlijk. De renstal deelde slechts een aantal 'renders' (computerbewerkte foto's red.). De afbeeldingen zijn scherp en het is glashelder dat Haas dankzij Russische sponsormiljoenen opnieuw in stemmig wit-rood-blauw zal strijden. Maar over de technische- en onderhuidse details van de auto is Steiner vaag.

"Dit is een momentopname. We laten niet alles zien. Dit is hoe de VF-22 er een paar weken geleden uitzag."