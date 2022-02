Manuel Broekman vrijgesproken van aanranding

Acteur Manuel Broekman is vrijgesproken van het aanranden van een destijds 20-jarige barvrouw in 2020. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs voor de verdenkingen.

De vrouw zei dat de 35-jarige Broekman haar meermaals had betast in een bar in Amsterdam tijdens het nemen van een selfie. Broekman deed bij het eerste verhoor bij de politie een beroep op zijn zwijgrecht. Twee weken geleden op de zitting sprak hij via zijn advocaat de beschuldiging tegen. Die pleitte voor vrijspraak.

Het Openbaar Ministerie stelde wel degelijk overtuigd te zijn van de aanranding. Onder meer door de verklaring van de vrouw en door het feit dat haar barmanager naderhand bevestigde dat ze die avond zichtbaar aangeslagen was. Ook heeft de vrouw na die zomer lang therapie gevolgd.

Meer bewijs nodig

De officier van justitie eiste 240 uur werkstraf, een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een schadevergoeding van 2000 euro. Maar volgens de rechter is bij een zedendelict meer ondersteunend bewijs nodig dan de verklaring van het slachtoffer, meldt NH Nieuws. De verklaring van de barmanager daarbij is niet voldoende omdat het gaat om een zogeheten 'van horen zeggen'-verklaring. Daarmee leunt het teveel op de verklaring van de barvrouw. Broekman is daarom vrijgesproken.