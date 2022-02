Hockeysters boeken magere overwinning op Spanje in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League ook hun derde wedstrijd gewonnen. In Valencia werd Spanje met 1-0 verslagen door een doelpunt van Frédérique Matla.

Het was voor de hockeysters de eerste interland zonder coach Alyson Annan. Half januari stapte Annan per direct op na geluiden over een angstcultuur binnen de groep. De Australische coach stond sinds oktober 2015 aan het roer en leidde Oranje naar één wereldtitel, drie Europese titels en olympisch goud in Tokio.

Zolang er nog geen nieuwe bondscoach is gevonden, neemt de Duitse Jamilon Mülders de honneurs waar. De wedstrijd in Valencia was zijn eerste officiële optreden als interim-bondscoach.

Handjevol

Spanje leek wat nerveus te beginnen aan de wedstrijd toen het in de eerste minuten al makkelijk een strafcorner weggaf. Met Matla (die na een rustperiode na de Olympische Spelen weer terugkeerde bij Oranje) op kop leek de 1-0 in de maak maar ze zag haar inzet net naast het doel eindigen. Spanje was gewaarschuwd.

Toch liet de Pro League-debutant niet over zich heen lopen en zette het de druk er op bij Nederland. Veel kansen creëerde het echter niet. Ook in het tweede kwart hadden de Nederlandse vrouwen een overwicht en was het regelmatig te vinden voor het Spaanse doel.

Oranje speelde in de eerste helft slordig, stichtte amper gevaar en hielp vijf strafcorners om zeep.