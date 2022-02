Chinese president Xi Jinping opent Winterspelen, het vuur brandt in Peking

Om 14.51 uur Nederlandse tijd heeft de Chinese president Xi Jinping in Peking de 24ste Olympische Winterspelen officieel geopend. Dat gebeurde in het Vogelnest, waar in 2008 ook de Zomerspelen van start gingen.

Anderhalf uur eerder was de bescheiden openingsceremonie begonnen. Na een korte ouverture kwamen de sporters uit 91 landen het stadion binnen. De Nederlandse ploeg werd voorafgegaan door twee vlaggendragers: de afgelopen dinsdag 17 jaar geworden kunstschaatsster Lindsay van Zundert en de 32-jarige schaatser Kjeld Nuis.

Beperkte delegatie

De jonge debutante en de man die komende dinsdag zijn olympische titel op de 1.500 meter gaat verdedigen, werden gevolgd door een beperkte delegatie van de 42 Nederlandse atleten die in Peking in actie gaan komen: twaalf schaatsers, zes bobsleeërs en twee shorttrackers.

IOC-preses Thomas Bach bedankte het organisatiecomité, de Chinese overheid en het Chinese volk voor de hartelijke ontvangst. Daarna werd de olympische vlag gehesen, klonk de hymne, werd de eed afgelegd en werd door de jonge Chinese atleten Dinigeer Yilamujiang en Zhao Jiawen het vuur ontstoken.