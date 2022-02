16 maart naar de stembus, geef nu alvast je mening over de gemeentepolitiek

Betaalbare woningen, veiligheid op straat, groen in de buurt, ouderenzorg, het inzamelen van afval, en parkeerbeleid. Het zijn maar enkele van de onderwerpen waar de gemeente over gaat. Volgende maand kunnen we in de meeste plaatsen in Nederland naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.

En dan kan er verschil worden gemaakt, want waar de ene politieke partij bijvoorbeeld meer openbaar vervoer en windmolens wil, kan een andere willen investeren in meer parkeerplaatsen en boa's. Wel of niet meer thuishulp voor chronisch zieken of juist extra geld steken in onderwijs?

NOS Nieuws wil graag weten wat jij ervan vindt, daarom vragen we je mee te doen aan ons publieksonderzoek.

Wat vind jij belangrijke onderwerpen? Wat moet als eerste worden aangepakt in jouw gemeente en waarom? Waar moet de gemeente zich voor inzetten? Weet je wat er speelt, heb je vertrouwen in de gemeentepolitici en heb je genoeg invloed? Vertel ons hoe je denkt over de gemeente en de gemeentepolitiek. Deel een ervaring, geef voorbeelden.

Voor de duidelijkheid: dit is geen opinieonderzoek, waar uiteindelijk een nieuwsbericht met harde cijfers uit gaat komen. Het gaat om een middel om kennis te nemen van ervaringen en verhalen van mensen in Nederland, en te inventariseren wat onze lezers bezighoudt. Het helpt ons nog beter te berichten over wat er leeft in Nederland.

Je kunt meedoen door deze korte vragenlijst in te vullen. Bij voorbaat dank daarvoor.